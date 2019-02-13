Брат Федора Чалова перешел в белорусский «Витебск» (фото)

«Витебск» сообщил о переходе российского защитника Даниила Чалова.
24-летний защитник является старшим братом лучшего бомбардира чемпионата России, нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Даниил является воспитанником «Локомотива». Ранее Чалов-старший играл за СКА, «Мордовию», «Томь и «Шинник».
В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии «Витебск» занял четвертое место.
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🔥 Даниил Чалов - игрок ФК "Витебск"! 🔥 🇷🇺 Сегодня подписан контракт с российским защитником! ⚽ Даниил Чалов (17.06.1994) является воспитанником футбольной школы московского "Локомотива", выступал за следующие клубы: СКА, "Мордовия", "Томь", "Шинник". 🎉 Добро пожаловать, Даниил! #фквитебск1960 #fcvitebsk1960
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