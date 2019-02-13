Брат Федора Чалова перешел в белорусский «Витебск» (фото) - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 14:31Источник: ФК «Витебск»Автор: Сметанникова Дарья

Брат Федора Чалова перешел в белорусский «Витебск» (фото)

«Витебск» сообщил о переходе российского защитника Даниила Чалова.

24-летний защитник является старшим братом лучшего бомбардира чемпионата России, нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Даниил является воспитанником «Локомотива». Ранее Чалов-старший играл за СКА, «Мордовию», «Томь и «Шинник».

В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии «Витебск» занял четвертое место.

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