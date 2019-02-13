«Ювентус» хочет включить Дибалу в сделку по трансферу Салаха

Футбол 13 февраля 2019 14:40 Источник: Tuttosport Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Ювентус» хочет предложить «Ливерпулю» 50 млн евро за Салаха, а также включить в сделку форварда туринского клуба Пауло Дибалу. Об этом сообщает Tuttosport.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов приобрести Салаха за 200 млн евро. Форвард туринского клуба Криштиану Роналду одобрил покупку египтянина. По мнению португальца, появление Салаха повысит шансы «Ювентуса» на победу в Лиге чемпионов.

В «Ювентусе» Салах может заменить Дибалу, у которого разладились отношения с главным тренером Массимилиано Аллегри.

На счету 26-летнего египтянина в нынешнем сезоне 34 матча за «Ливерпуль», в которых он забил 20 мячей и сделал восемь голевых передач.