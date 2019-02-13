Юрий Газинский: Место «Байера» в бундеслиге не отражает реальной силы клуба - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 15:26Источник: «Российская газета»Автор: Липкин Антон

Юрий Газинский: Место «Байера» в бундеслиге не отражает реальной силы клуба

«Краснодар» сыграет с немцами в 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский оценил «Байер», с которым его команда сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

– «Байер» – команда, которая не нуждается в дополнительных представлениях, – сказал 29-летний Газинский в интервью «Российской газете». – То место, которое они сейчас занимают, не отражает реальной силы клуба. Мы посмотрели уже два или три матча с «Байером». Видно, что команда играющая, агрессивная. Футболисты там собрались довольно высокого уровня. Стараются много прессинговать, хотя, наверно, про любую команду, которая ставит перед собой большие цели, можно сказать, что она пропагандирует агрессивный и мощный футбол. «Байера» все это тоже касается.

– У «Краснодара» плохая статистика встреч с немецкими клубами: всего одна победа в шести матчах…
– Не делал бы на этом акцент. Просто так получалось, что матчи с немцами складывались не совсем комфортно для нас. Есть тенденция? Нужно сделать все, чтобы ее нарушить. Тем более, первый матч дома: необходимо максимально подготовиться и показать все, на что мы способны.

Напомним, матч «Краснодар» – «Байер» пройдет 14 февраля на стадионе «Краснодар». Начало – 20:55 (мск).

На групповом этапе «Байер» занял первое место в группе A, одержав четыре победы в шести матчах. В бундеслиге команда из Леверкузена идет на шестом месте.

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