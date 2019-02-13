«Барселона» не собирается подписывать новый контракт с Ракитичем

Футбол 13 февраля 2019 15:46 Источник: Sport.es Автор: Сметанникова Дарья

Руководство испанской команды дало понять, что не собирается вступать с хорватом в переговоры по данному вопросу.

«Барселона» не собирается подписывать новый улучшенный контракт с полузащитником Иваном Ракитичем. Об этом сообщает Sport.es.

Прошлым летом 30-летний хорват отклонил предложение «ПСЖ», который был готов удвоить его зарплату. Ракитич рассчитывал на улучшение условий в «Барселоне», но этого не случилось.

Контракт Ракитича с каталонской командой истекает в 2021 году. Как отмечается издание, руководство «Барселоны» было не против принять предложение «ПСЖ» по трансферу хорвата прошлым летом, но переход сорвался из-за личной позиции футболиста.

В нынешнем сезоне Ракитич провел 34 матча за «Барселону», в которых забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 65 млн евро.