Уле-Гуннар Сульшер: Кимпембе повезло, что его не удалили за фол на Рэшфорде - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 15:46Источник: Goal.comАвтор: Липкин Антон

Уле-Гуннар Сульшер: Кимпембе повезло, что его не удалили за фол на Рэшфорде

«Манчестер Юнайтед» проиграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:2) высказался о том, что защитник соперника Преснель Кимпембе избежал наказания за фол против Маркуса Рэшфорда, и прокомментировал удаление француза Поля Погба.

«Повезло ли Кимпембе в том, что его не удалили? Да очень, – приводит Goal.com слова норвежца. – То, как он завалил Рэшфорда во втором тайме… А судья даже не зафиксировал фол.

Конечно, ты реагируешь на такие мелкие ситуации. Но сейчас нет смысла сидеть здесь и говорить об этом, потому что это уже в прошлом.

Удаление Погба? Я расстроен, потому что наш лучший игрок пропустит ответный матч. Вокруг него всегда было по три соперника, а он оставался на высоте. Это большой удар для нас, он сыграл фантастически».

Ответный матч пройдет 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Добавим, что на 53-й минуте Кимпембе открыл счет в матче. Этот гол стал для 23-летнего француза первым на профессиональном уровне.

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