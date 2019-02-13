Валерий Непомнящий: К следующему матчу с «Фенербахче» «Зенит» будет готов лучше

Футбол 13 февраля 2019 15:50 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» проиграл «Фенербахче» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча в Стамбуле.

«Зенит» сейчас только строится. Весь первый тайм ушел на то, чтобы защищаться, а во второй половине появились проблески игры. Думаю, что уже к следующему матчу «Зенит» будет готов лучше.

На такой скорости, на какой играли турки, питерцам пока не приходилось играть в этом году. Поэтому ритм поймать не удавалось. Немного неплотно накрывали соперника по началу. И получилось так, что футболист, владеющий мячом, был быстрее зенитовца, находящегося без мяча. Когда «Фенербахче» подустал, шансы выровнялись. Питерцы даже предпочтительнее смотрелись. Правда, шансов забить не было. Но оптимизм перед ответным матчем у меня присутствует», - цитирует Непомнящего «Евро-футбол».

Ответная игра между командами состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.