Сергей Веденеев: Могу отметить оборону «Зенита», пропустили только один гол - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 15:52Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Гичунцев Артур

Сергей Веденеев: Могу отметить оборону «Зенита», пропустили только один гол

Встреча прошла накануне и завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкого клуба.

Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поражение бывшей команды от «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Были надежды на то, что "Зенит" получше сыграет. На практике же мы увидели, что команда пока не в состоянии играть лучше. Отсутствие игровой практики – это главная причина. Пока футболисты не сыграют три-четыре матча по два тайма, ничего не получится. На сборах команда играла только по одному тайму, что не могло не повлиять.

Барриос, Краневиттер – футболисты, склонные к разрушению больше, чем к созиданию, поэтому игра в атаке была очень ограниченной. С Дзюбой действовали очень плотно, зная его способности, не давали ему спокойно принимать мячи. Однако как положительный момент могу отметить игру в обороне "Зенита", пропустили только один гол. А вот забей пенальти, могла бы быть ничья.

Турки играли с хорошим настроением, хотели порадовать своих болельщиков игрой, потому что во внутреннем чемпионате у них не лучшим образом обстоят дела», – цитирует Веденеева «Евро-Футбол.Ру».

Ответная игра команд состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге и стартует в 20.55 по московскому времени.

#Футбол-Россия#лига европы#фк зенит#фк фенербахче#веденеев сергей
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