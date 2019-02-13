Юрий Газинский: Неудивительно, что при Кононове «Спартак» стал играть в короткий средний пас

Футбол 13 февраля 2019 15:55 Источник: «Российская газета» Автор: Липкин Антон

Красно-белые станут первым соперников «быков» в чемпионате после возобновления сезона.

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о том, как меняется игра «Спартака» после назначения главным тренером команды Олега Кононова, который раньше работал в «Краснодаре».

– Честно говоря, не особенно следил за «Спартаком», – сказал 29-летний Газинский в интервью «Российской газете». – Смотрел их игры на турнире в Катаре, разговаривал с ребятами, которые играют в «Спартаке», читал их интервью: вроде как действительно команда меняется, там больше стали играть в короткий средний пас. Но для меня это неудивительно. Когда Олег Георгиевич был здесь, в «Краснодаре», то пропагандировал такой же футбол. Мы с ним три года проработали, поэтому я прекрасно понимаю, какие у него требования к команде.

– Принципиальнее Кононову обыграть свою бывшую команду, или «Краснодару» – своего бывшего тренера?

– Что касается команды, то у нас нет такой принципиальности. Нам важно выиграть у «Спартака», а не у Кононова. Лично для меня дополнительного подтекста точно не будет.

Напомним, «Краснодар» сыграет со «Спартаком» 3 марта на «Открытие Арене» в Москве в первом туре после возобновления чемпионата.