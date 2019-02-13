Главный тренер сборной Финляндии: Еременко готов вернуться в команду

Футбол 13 февраля 2019 16:05 Источник: Yle Автор: Сметанникова Дарья

Роман Еременко в 2016 году был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

Главный тренер сборной Финляндии Марку Канерва верит, что Емельяненко может вернуться в национальную команду.

«Мы виделись в этом месяце и полтора часа обсуждали различные вещи. Он сказал, что готов вернуться в сборную. Роман понимает, что ему будет необходимо показать достаточно хорошую игру, поскольку он находится в том же положении, что и остальные футболисты.

Здорово, что Еременко вновь доступен для нас. Он даст команде дополнительные опции. Я смотрел его матчи. У него были проблемы с бедром, но сейчас всё должно быть в порядке. Роману предстоит провести четыре матча, прежде чем сделать выбор. Мы должны посмотреть на него в действии и убедиться, что он находится в нужной физической форме», - цитирует Канерву YLE.

Напомним, 31-летний полузащитник в январе 2019 года перешел из «Спартака» в «Ростов». За сборную Финляндии Еременко провел 73 матча, в которых забил пять мячей.