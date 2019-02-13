Шикунов объяснил, с чем связан приезд Черчесова в расположение «Крыльев Советов» - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 16:10Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Шикунов объяснил, с чем связан приезд Черчесова в расположение «Крыльев Советов»

Накануне подопечные Миодрага Божовича разгромили «Кайсар» из Казахстана со счетом 3:0.

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о причинах приезда главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Он больше всего следил за игроками национальной команды Казахстана у соперника, с которыми предстоит нашей сборной играть. За нашими игроками тоже смотрел», – рассказал Шикунов, чьи слова приводит Sport24.ru.

Напомним, кманды сыграют в рамках квалификации Евро-2020. Первая встреча состоится 24 марта. Вторая игра – 31-го числа, а третий поединок намечен на 9 сентября.

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