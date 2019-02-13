Владимир Бут: Думаю, в матче «Краснодар» - «Байер» будет ничья

Футбол 13 февраля 2019 16:17 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» и сборной России Владимир Бут поделился ожиданиями от матча «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Байером» 14 февраля дома.

«Длительный перерыв все-таки скажется на игре нашей команды, я думаю. Немцы сейчас превосходят в физической форме игроков «Краснодара». Тем более последние игры «Байер» очень много назабивал: «Баварии» три, «Майнцу» пять вколотили. Игра будет непростой, но футбольный клуб «Краснодар» никогда не перестает меня удивлять. С сильными соперниками они всегда хорошо играют.

Что касается большого количества молодых игроков в составе «Краснодара», то нельзя однозначно ответить хорошо это или нет. Мне кажется, что к большому количеству своих воспитанников в составе Галицкий как раз и стремился, когда основывал свою академию, да и вообще команду «Краснодар». Он и сам об этом говорил. Но, с другой стороны, опыт берет свое. Так что единого мнения по этому вопросу у меня нет.

Итоговый результат. Думаю, будет ничья — 1:1», - цитирует Бута Sport24.ru.