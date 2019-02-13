«Реал», «Барселона» и «Бавария» пытались перехватить Рэмзи у «Ювентуса»

Футбол 13 февраля 2019 16:28 Источник: BBC Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщил репортёр BBC Sport Дэвид Орнштейн.

На этой неделе «Ювентус» объявил о договоренности по трансферу полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмзи.

Напомним, футболист пополнит ряды новой команды летом 2019 года, а его зарплата, как пишут СМИ, составит 23 млн евро за сезон.

Согласно источнику, до переезда в Италию валлиец отказал «ПСЖ», «Баварии», «Реалу» и «Барселоне».

В нынешнем сезоне игрок сборной Уэльса провел на клубном уровне 30 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.