«Реал», «Барселона» и «Бавария» пытались перехватить Рэмзи у «Ювентуса» - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 16:28Источник: BBCАвтор: Гичунцев Артур

«Реал», «Барселона» и «Бавария» пытались перехватить Рэмзи у «Ювентуса»

Об этом сообщил репортёр BBC Sport Дэвид Орнштейн.

На этой неделе «Ювентус» объявил о договоренности по трансферу полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмзи.

Напомним, футболист пополнит ряды новой команды летом 2019 года, а его зарплата, как пишут СМИ, составит 23 млн евро за сезон.

Согласно источнику, до переезда в Италию валлиец отказал «ПСЖ», «Баварии», «Реалу» и «Барселоне».

В нынешнем сезоне игрок сборной Уэльса провел на клубном уровне 30 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

#серия а#апл#фк арсенал лондон#рэмзи аарон
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