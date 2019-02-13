«Анжи»: Наши болельщики не участвовали в нападении на фанатов «Зенита» в Стамбуле

Футбол 13 февраля 2019 16:39 Источник: ФК «Анжи» Автор: Сметанникова Дарья

«Анжи» опроверг информацию об участии своих болельщиков в нападении на фанатов «Зенита» в Стамбуле.

«Уважаемые коллеги, распространенная информация о болельщиках «Анжи», которые якобы намерены были участвовать в хулиганских акциях и нападении в Стамбуле на болельщиков из Санкт-Петербурга, не соответствует действительности.

Несколько болельщиков с символикой «Анжи» действительно посетили футбольный матч между «Фенербахче» и «Зенитом». Все они прилетели в Турцию с частным визитом. Никто из них в противоправных акциях не участвовал.

ФК «Анжи» с уважением относится ко всем любителям футбола, призывает отказаться от языка ненависти и вражды и осуждает всяческие проявления агрессии. «Анжи» — территория мира.

Мы желаем удачи всем российским клубам, выступающим на международной арене и добывающим очки в общую копилку в рейтинге коэффициентов УЕФА. Обращаемся также к представителям СМИ с просьбой быть более разборчивыми и ответственными при выборе источников информации», - говорится в сообщении махачкалинской команды.

Напомним, накануне «Зенит» проиграл «Фенербахче» (0:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.