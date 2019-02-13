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Футбол13 февраля 2019 17:05Источник: El PaisАвтор: Липкин Антон

Эдвин ван дер Сар: «Реал» – побеждающая машина

«Аякс» сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов в 1/8 финала.

Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар высказался о «Реале» – сопернике команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Гвардиола считает, что «Барселону», «Баварию» и «Ювентус» лучшими командами десятилетия. Вы согласны с ним?
– В своих чемпионатах – да, – приводит El Pais слова голландца. – В Европе лучший – «Реал». Пару лет назад я был на «Сантьяго Бернабеу» с Роберто Карлосом и Зиданом и в музее увидел шесть копий Кубка европейских чемпионов, который они выиграли до 1966 года. Тогда я подумал: «Вот это клуб».

«Реал» – это побеждающая машина. Криштиану (Роналду) был отличным примером – настоящая звезда. У Барселоны» же больше очарования. Месси больше восхищает. У «Аякса» тоже есть кое-что из этого».

Первый матч «Аякс» – «Реал» пройдет 13 февраля на «Амстердам Арене». Начало – 23:00 (мск).

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