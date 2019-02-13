Икарди не попал в заявку «Интера» на матч Лиги Европы

Футбол 13 февраля 2019 17:28 Автор: Сметанникова Дарья

Ранее аргентинского нападающего лишили капитанской повязки.

«Интер» огласил заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом». Нападающий Мауро Икарди не попал в список игроков итальянской команды.

Ранее «Интер» лишил Икарди капитанской повязки и отдал ее вратарю Самиру Хандановичу.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард может стать игроком «Реала» или «Атлетико». Контракт Икарди с «Интером» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист забил девять мячей и сделал две голевые передачи в 20 матчах серии А.

Матч «Рапид» - «Интер» пройдет 14 февраля в Вене.