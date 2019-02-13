Президент «Кардиффа»: Мы заплатим «Нанту» за трансфер Салы по контракту

Футбол 13 февраля 2019 18:04 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

Президент «Кардифф Сити» Мехмет Далман сообщил, что валлийский клуб выплатит «Нанту» причитающиеся деньги за трансфер Эмилиано Салы, который трагически погиб.

«Конечно, если мы по контракту обязаны заплатить, мы это сделаем. Мы всегда относимся с уважением к другим клубам. Но сейчас мы все еще собираем информацию. Этот процесс продолжается. Когда мы соберем все необходимые данные, я уверен, мы сядем за стол переговоров с «Нантом» и обо всем договоримся.

«Нант» отметил, что требует с нас причитающиеся клубу деньги, они инициировали этот процесс. Мы в свою очередь говорим, что не согласны, учитывая трагические обстоятельства. Пока мы не делаем никаких заявлений. Есть еще много вопросов, на которые предстоит найти ответ. Мы пытаемся это сделать», - цитирует Далмана BBC.

Напомним, трансфер Салы из «Нанта» стал рекордным в истории «Кардиффа». Игрок подписал контракт с валлийским клубом, после чего вернулся по делам во Францию. 21 января он направлялся в Кардифф, чтобы приступить к тренировкам с новой командой, но его самолет потерпел крушение.