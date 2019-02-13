Генконсульство в Стамбуле не подтвердило факт нападения на фанатов «Зенита»

Футбол 13 февраля 2019 18:32 Источник: «РИА Новости» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла накануне.

Пресс-атташе российской дипмиссии Людмила Садыкова прокомментировала информацию о нападении турецких фанатов на болельщиков из России во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом».

Напомним, поединок состоялся в Стамбуле и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

«В связи с появлением в СМИ со ссылкой на соцсети информации о совершенном нападении на автобус с болельщиками футбольного клуба "Зенит" в день проведения матча с "Фенербахче" 12 февраля генконсульство провело необходимую проверку. Согласно полученным сведениям, данная информация не подтвердилась», – цитирует Садыкову агентство «РИА Новости».

Ответная игра состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.