Неймар: «ПСЖ» - это не только я. Мы выиграем Лигу чемпионов - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 18:32Источник: El Mundo DeportivoАвтор: Сметанникова Дарья

Неймар: «ПСЖ» - это не только я. Мы выиграем Лигу чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар оценил шансы команды выиграть Лигу чемпионов.

«ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов. «ПСЖ» — это не только я, у нас невероятная команда с отличными игроками и превосходным тренером. Кроме того, болельщики являются настоящим 12-м игроком нашей команды, когда мы играем в Париже. Я не сомневаюсь, что мы выиграем турнир и я обязательно сыграю», - приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, что Неймар из-за травмы пятой плюсневой кости правой ноги выбыл на неопределенный срок.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед» (2:0). Ответная игра пройдет в Париже 6 марта.

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