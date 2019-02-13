Гол Цаллагова принес «Рубину» победу над белорусским «Шахтером» (видео)

Казанская команда проводит подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке.
В рамках подготовки к сезону «Рубин» провел товарищеский матч против белорусского «Шахтера». Игра закончился победой казанцев со счетом 2:1.
В составе «Рубина» отличились Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти, и Ибрагим Цаллагов. У «Шахтера» единственный гол на счету Элиса Бакая.
Отметим, что во втором тайме «Рубин» играл в большинстве после удаления игрока белорусского клуба.
Первый матч после перерыва «Рубин» проведет против «Ахмата» 2 марта в рамках 18-го тура РПЛ. После 17 туров казанская команда идет на шестом месте, имея в активе 25 очков.
Гол с пенальти Дмитрия Полоза 🎥#КОС_РубиновыеСборы pic.twitter.com/fq2cEEET1l— «Рубин» Казань (@fcrk) 13 февраля 2019 г.
💣«Пушка» Ибрагима Цаллагова #КОС_РубиновыеСборы pic.twitter.com/gAjna9rNsW— «Рубин» Казань (@fcrk) 13 февраля 2019 г.