Гол Цаллагова принес «Рубину» победу над белорусским «Шахтером» (видео) - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 18:54Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Гол Цаллагова принес «Рубину» победу над белорусским «Шахтером» (видео)

Казанская команда проводит подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке.

В рамках подготовки к сезону «Рубин» провел товарищеский матч против белорусского «Шахтера». Игра закончился победой казанцев со счетом 2:1.

В составе «Рубина» отличились Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти, и Ибрагим Цаллагов. У «Шахтера» единственный гол на счету Элиса Бакая.

Отметим, что во втором тайме «Рубин» играл в большинстве после удаления игрока белорусского клуба.

Первый матч после перерыва «Рубин» проведет против «Ахмата» 2 марта в рамках 18-го тура РПЛ. После 17 туров казанская команда идет на шестом месте, имея в активе 25 очков.

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