Анхель Ди Мария – о матче с «МЮ»: Мне пришлось тяжело с первой минуты

Футбол 13 февраля 2019 19:16 Источник: Cadena Cope Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что игрок может быть наказан пропуском ответного поединка за оскорбление фанатов английского клуба.

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне пришлось тяжело с первой минуты, но я знал, что все так и будет. Я уже говорил об этом, но повторю вновь: никогда не говорил ничего плохого о «Манчестер Юнайтед».

Да, такое бывает. Порой болельщики относятся к тебе негативно. В «МЮ» у меня были проблемы только с одним человеком, и это главный тренер», – цитирует Ди Марию Cadena COPE.