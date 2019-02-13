Эрнани: «Фенербахче» в Санкт-Петербурге ждет такой же прием, как «Зенит» в Стамбуле - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 19:24Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Эрнани: «Фенербахче» в Санкт-Петербурге ждет такой же прием, как «Зенит» в Стамбуле

Полузащитник «Зенита» Эрнани подвел итог матча с «Фенербахче» (0:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Игра хорошей получилась. Если бы нам чуть больше повезло во втором тайме, думаю, достигли бы нужного результата. Тогда и перед домашним матчем оказалось бы намного легче.

Незабитый пенальти? Неприятно, конечно. Но как бы там ни было, Роберт Мак классный игрок. И сейчас мы должны его поддержать, потому что все вместе выходим на поле. Тем более у «Зенита» есть ответная встреча в Санкт-Петербурге, в ней — все шансы отыграться.

Мне очень нравится находиться в такой атмосфере, на таких стадионах. Но наши болельщики на «Газпром Арене» ничуть не хуже. Думаю, когда турецкая команда приедет к нам, ее ждет такой же прием, а нас — поддержка», - цитирует Эрнани «Матч ТВ».

Ответная игра между командами пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

#эрнани#фк зенит#фк фенербахче#лига европы#Футбол-Россия
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