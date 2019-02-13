«МЮ» – «ПСЖ». УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча на «Олд Траффорд» - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 19:25Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Гичунцев Артур

«МЮ» – «ПСЖ». УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча на «Олд Траффорд»

Встреча прошла накануне, 12 февраля.

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» (0:2).

Отмечается, что фанаты английского клуба обвиняются в блокировании лестничных проходов и бросании посторонних предметов.

Что касается болельщиков «ПСЖ», то они обвиняются в использовании пиротехники, бросании предметов, порче имущества и нарушении общественного порядка и правил поведения.

Сообщается, что дело будет рассмотрено 28 февраля. Добавим, что ответный матч между «ПСЖ» и «МЮ» состоится 6 апреля во Франции.

#лига чемпионов#уефа#фк манчестер юнайтед#фк псж
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