В Иране из-за цензуры изменили эмблему "МЮ" (фото)

Футбол 13 февраля 2019 19:28 Источник: «Советский спорт»

Местные законы не позволяют показывать изображение чертика на логотипе

Как сообщила британская The Daily Mirror, в выпуске спортивных новостей на иранском телевидении вместо действующей эмблемы "Манчестер Юнайтед" была использована другая - напоминающая ту, что была у клуба до 1972 года. Одним из важнейших отличий ее от нынешнего логотипа является отсутствие фигурки дьявола на гербе.

Логотипы "Манчестер Юнайтед" (до 1972 года и теперь)

Как сообщает издание, иранское законодательство запрещает демонстрацию изображений дьявола в любой форме. Видимо, именно это и стало причиной того, что при оформлении анонса матча Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ" иранские телевизионщики заменили эмблему английского клуба.

Напомним, что это уже не первый подобный случай. Самым известным примером подобного рода цензуры было редактирование логотипов "Реала" и "Барселоны" в некоторых исламских странах: с эмблем испанских клубов исчезали кресты (у "Барселоны" исчез крест из левой верхней четверти герба, а у "Реала" - крест с короны короля Испании)