Нападающий «Байера»: В матче с «Краснодаром» постараемся играть так, как в последнее время в бундеслиге

Футбол 13 февраля 2019 19:36 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Байер» в 21-м туре бундеслиги в гостях разгромил «Майнц» со счетом 5:1.

Нападающий «Байера» Кевин Фолланд поделился ожиданиями от матча в 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

«Мы здорово выглядели в последних матчах бундеслиги. Мы хорошо проявили себя, играли в атакующий футбол, оказывали серьезное давление на соперника. У нас отличное владение мячом. Конечно, наши молодые игроки вносят огромный вклад в общий успех. В матче с «Краснодаром» мы постараемся быть в той же форме, что в последних матчах. Играть так, как в последнее время играли в бундеслиге. Самое важное для нас – сыграть завтра здорово и пройти эту сложную игру», - приводит слова Фолланда «Р-Спорт».

Первый матч между командами состоится 14 февраля в Краснодаре в 20:55 мск.