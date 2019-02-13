Нападающий «Байера»: В матче с «Краснодаром» постараемся играть так, как в последнее время в бундеслиге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол13 февраля 2019 19:36Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Байера»: В матче с «Краснодаром» постараемся играть так, как в последнее время в бундеслиге

«Байер» в 21-м туре бундеслиги в гостях разгромил «Майнц» со счетом 5:1.

Нападающий «Байера» Кевин Фолланд поделился ожиданиями от матча в 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

«Мы здорово выглядели в последних матчах бундеслиги. Мы хорошо проявили себя, играли в атакующий футбол, оказывали серьезное давление на соперника. У нас отличное владение мячом. Конечно, наши молодые игроки вносят огромный вклад в общий успех. В матче с «Краснодаром» мы постараемся быть в той же форме, что в последних матчах. Играть так, как в последнее время играли в бундеслиге. Самое важное для нас – сыграть завтра здорово и пройти эту сложную игру», - приводит слова Фолланда «Р-Спорт».

Первый матч между командами состоится 14 февраля в Краснодаре в 20:55 мск.

#фолланд кевин#фк байер#фк краснодар#лига европы#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта