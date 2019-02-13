Наставник «Байера»: Русские привыкли, что у них есть зимняя пауза, для нас это преимущество

Футбол 13 февраля 2019 19:43 Источник: Чемпионат.com Автор: Гичунцев Артур

Встреча состоится завтра, 14 февраля и стартует в 20.55 мск.

Главный тренер «Байера» Петер Бош дал комментарий перед первым матчем против «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Конечно, для нас является преимуществом то, что «Краснодар» давно не играл. Русские привыкли, что у них есть зимняя пауза, так что это будет минимальное преимущество. Для «Краснодара» ценно то, что они играют дома. Мы не получим очки за одно название «фавориты». Это красивое слово для журналистов и фанатов. Важно только то, как мы будем играть завтра.

Мы очень уважаем эту команду. Они хорошо сыграли с «Севильей» и вышли со второго места. У них отличная команда, у нас также отличный состав», – цитирует специалиста «Чемпионат».