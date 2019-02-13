В Италии сообщили причину, из-за которой Икарди мог лишиться капитанской повязки в «Интере»

Футбол 13 февраля 2019 20:46 Источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио Автор: Гичунцев Артур

Такой информацией располагает журналист Джанлука Ди Марцио.

Форвард сборной Аргентины Мауро Икарди был лишен капитанской повязки в «Интере» из-за молчания после слов своей жены, Ванды Нары, которая также является его агентом.

Ранее супруга футболиста подвергла критике руководство, а также тренерский штаб команды. Отмечается, что решение о смене капитана приняли боссы «Интера», а также наставник миланского клуба Лучано Спаллетти.

Последний, как пишет источник, недоволен поведением своего подопечного. В частности, итальянцу не нравится, что Икарди постоянно молчит в раздевалке и не может повлиять на свою жену, которая также сообщала о переговорах с «Реалом».

В текущем сезоне 25-летний Икарди провел за «Интер» 28 матчей, забил 15 голов и отдал 3 голевых паса.

Добавим, что новым капитаном команды стал голкипер Самир Ханданович.