В Италии сообщили причину, из-за которой Икарди мог лишиться капитанской повязки в «Интере» - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 20:46Источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоАвтор: Гичунцев Артур

В Италии сообщили причину, из-за которой Икарди мог лишиться капитанской повязки в «Интере»

Такой информацией располагает журналист Джанлука Ди Марцио.

Форвард сборной Аргентины Мауро Икарди был лишен капитанской повязки в «Интере» из-за молчания после слов своей жены, Ванды Нары, которая также является его агентом.

Ранее супруга футболиста подвергла критике руководство, а также тренерский штаб команды. Отмечается, что решение о смене капитана приняли боссы «Интера», а также наставник миланского клуба Лучано Спаллетти.

Последний, как пишет источник, недоволен поведением своего подопечного. В частности, итальянцу не нравится, что Икарди постоянно молчит в раздевалке и не может повлиять на свою жену, которая также сообщала о переговорах с «Реалом».

В текущем сезоне 25-летний Икарди провел за «Интер» 28 матчей, забил 15 голов и отдал 3 голевых паса.

Добавим, что новым капитаном команды стал голкипер Самир Ханданович.

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