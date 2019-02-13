Рэмзи и Озил – вне заявки «Арсенала» на гостевой матч с БАТЭ

Футбол 13 февраля 2019 20:54 Источник: ФК «Арсенал» (Лондон) Автор: Гичунцев Артур

Поединок пройдет 14 февраля и стартует в 20.55 мск.

Тренерский штаб лондонского «Арсенала» во главе с Унаи Эмери определил список игроков на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с белорусским БАТЭ.

Отметим, что в заявку команды не вошли два полузащитника – Месут Озил и Аарон Рэмзи.

Ранее стало известно, что последний покинет команду по окончании сезона и перейдет в «Ювентус». Что касается Озила, то немецкий футболист пропустил два последних матча в АПЛ. По слухам, у него непростые отношения с наставником «пушкарей», из-за чего игрок может покинуть команду.

Полный список выглядит следующим образом: Чех, Эль-Ненни, Косельни, Мхитарян, Ляказетт, Торрейра, Лихтштайнер, Обамеянг, Ивоби, Монреаль, Мустафи, Денис Суарес, Гендузи, Колашинац, Джака, Нкетиа,