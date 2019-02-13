«Аякс» – «Реал». Стартовые составы

Футбол 13 февраля 2019 22:11 Источник: «Советский спорт»

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» сыграет с «Реалом». Стали известны стартовые составы команд.

«Аякс»: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, ван де Бек, Зиеш, Нерес, Шоне, Тадич.

Запасные: Лампру, Кристенсен, Велтман, Сингравен, Хунтелар, Дольберг, де Вит.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Бэйл, Каземиро, Регилон, Винисиус.

Запасные: К. Навас, Вальвехо, Мариано, Марсело, Васкес, Асенсио, Севальос.

Напомним, матч состоится сегодня, 13 февраля в Амстердаме и начнется в 23:00 по московскому времени.