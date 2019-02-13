«Тоттенхэм» – «Боруусия» Д. Витсель выйдет с первых минут - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 22:21Источник: «Советский спорт»

«Тоттенхэм» – «Боруусия» Д. Витсель выйдет с первых минут

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» сыграет с дортмундской «Боруссией». Стали известны стартовые составы команд.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Альдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Винкс, Сиссоко, Эриксен, Моура, Сон Хын Мин.

Запасные: Гассанига, Триппьер, Роуз, Ламела, Ваньяма, Скипп, Льоренте.

«Боруссия» Д: Бюрки, Хакими, Загаду, Топрак, Диалло, Витсель, Дахуд, Делейни, Санчо, Гётце, Пулишич.

Запасные: Хиц, Геррейру, Балерди, Шмельцер, Филипп, Вольф, Ларсен.

Напомним, матч состоится сегодня, 13 февраля на поле стадиона «Уэмбли» и начнется в 23:00 по московскому времени.

#лига чемпионов#фк тоттенхэм#фк боруссия дортмунд
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