Люсьен Фавр: Бывают периоды в сезоне, когда дела идут не лучшим образом - Советский спорт
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14 февраля 01:40Футбол

Люсьен Фавр: Бывают периоды в сезоне, когда дела идут не лучшим образом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр – о поражении от «Тоттенхэма» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Мы хорошо сыграли в первом тайме, соперники почти не создавали моментов. Мы умело оборонялись и хорошо атаковали.

Но затем мы допустили одну потерю, чего соперники и хотели. Они сразу перешли в атаку и забили гол. К сожалению, мы сделали им этот подарок.

Бывают периоды в сезоне, когда дела идут не лучшим образом. Что есть, то есть. Мы должны все проанализировать и усердно работать, чтобы исправить эти ошибки, – приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА.

источник: UEFA (УЕФА)
лига чемпионовфк боруссия дортмундфк тоттенхэмфавр люсьен
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