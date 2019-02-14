Тибо Куртуа: Судьба противостояния с «Аяксом» еще не решена Ответный матч пройдет 5 марта в Мадриде.

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после матча с «Аяксом» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Аякс» – очень энергичная команда, которая использует высокий прессинг и старается дорожить мячом. Нам было сложно найти свободное пространство, не шла игра в пас. Конечно, судьба противостояния еще не решена. Соперник приедет в Мадрид, чтобы показать хороший футбол и забить как минимум дважды. Но мы сейчас на ходу. Будем надеяться, что так будет и дальше.

Сегодня я сделал несколько неплохих сэйвов, плюс мне повезло, что на моей стороне был VAR. Но я считаю, что судья принял верное решение. Нам повезло, что к перерыву «Аякс» не забил. Во втором тайме дела пошли в гору, мы забили красивый гол. Это явно обескуражило «Аякс», и пусть хозяева сравняли счет, мы продолжали играть на победу», – цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА.