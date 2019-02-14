Серхио Рамос – после матча с «Аяксом»: Я не специально шел на желтую карточку Ответная игра «Аякса» и «Реала» состоится 5 марта и пройдет в Мадриде.

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выступил с заявление относительно своих слов после матча с «Аяксом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, испанский футболист признался, что специально нарушил правила на 89-й минуте, чтобы получить желтую карточку, которая позволит ему избежать нежелательной дисквалификации в дальнейших стадиях турнира.

«Подчеркну, что дисквалификация ранит меня больше, чем кого-либо. Я не специально шел на желтую карточку, так же, как и в матче с «Ромой». Теперь буду поддерживать «Реал» с трибун и, как еще один фанат, буду надеяться на выход команды в четвертьфинал», – приводит слова Рамоса «Газета.Ru» со ссылкой на его Twitter.

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать защитника пропуском двух матчей за признание в умышленном получении желтой карточки.