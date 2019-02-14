Александр Ерохин: После матча с «Рубином» Паредес сказал мне: «Твой галик как голова»

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как получил травму голеностопа.
«В матче с «Рубином», когда я получил травму голеностопа, Паредес ко мне подбежал и сказал: «Давай, вставай-вставай, беги, не лежи», а я понимаю, что встать вообще не могу, больно.
После игры он подходит и говорит: «Слушай, я тебе говорил вставай, а сейчас смотрю, твой галик как голова твоя выглядит», – цитирует Ерохина «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что полузащитник перенес операцию, однако, о сроках его восстановления ничего неизвестно.