Андрей Воронин: «Спартак» поступил с Самедовым по-свински

Футбол 14 февраля 2019 12:14 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Липкин Антон

Красно-белые расторгли контракт с 34-летним полузащитником.

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин высказался о решении руководства «Спартака» разорвать контракт с полузащитником Александром Самедовым.

«Здесь мне приличные слова подобрать сложно, – приводит «Спорт день за днем» слова Воронина. – Если брать его заслуги перед «Спартаком», то могу сказать, что по отношению к Саше себя повели по-свински. Участник двух чемпионатов мира, чемпионата Европы, завоевал золотые медали со «Спартаком», а его за полгода до окончания контракта выставляют за дверь. Это не красит руководителей клуба.

Я вырос в футбольной Западной Европе, знаю отношение тех же немцев к своим футболистам. Этому стоит поучиться. У нас же старая плеяда постоянно повторяет: играем – нужны, перестали попадать в состав – мы мусор. Переступят и пойдут дальше».

Напомним, в январе «Спартак» объявил о расторжении контракта с Александром Самедовым, который вернулся в клуб в 2017 году и помог команде стать чемпионом России в сезоне 2016/2017.

До конца сезона 34-летний Самедов будет выступать за «Крылья Советов».