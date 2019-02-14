Источник: Головин приступил к тренировкам в общей группе «Монако»

Футбол 14 февраля 2019 13:17 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сегодня впервые после повреждения тренировался в общей группе команды. Об этом сообщает Sport24.ru.

Напомним, Головин получил повреждение в матче 24-го тура лиги 1 с «Монпелье» (2:2). Полузащитник покинул поле во втором тайме. У 22-летнего россиянина был выявлен ушиб голеностопа. Футболист работал по индивидуальной программе в течение двух-трех дней.

Следующий матч «Монако» проведет 16 февраля, когда в 25-м туре примет «Нант» на стадионе «Луи II».

Напомним, Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. В составе монегасков Александр принял участие в 21-й игре во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.