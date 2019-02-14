Чансельор сменил «Анжи» на «Аль-Ахли»

Венесуэлец провел в России один год.
Защитник «Анжи» Джон Чансельор продолжит карьеру в катарском «Аль-Ахли», сообщает официальный сайт клуба из Дохи. Детали контракта 27-летнего венесуэльца не называются.
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#الاهلي يضم المدافع الفنزويلي "جون كارلوس" بحضور المدير التنفيذي بالنادي السيد/ عارف عبدالرحمن والمنسق الاعلامي السيد/ عيسى المالكي.
Публикация от Al-Ahli Sports Club (@ahliqat)
Напомним, Чансельор перешел в «Анжи» в январе прошлого года из эквадорского «Дельфина». В России он провел 17 матчей и забил один гол. В декабре сообщалось, что он написал заявление об уходе из клуба в связи с задолженностью по зарплате.
В «Аль-Ахли» Чансельор станет партнером бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Милана» Найджела Де Йонга.
В нынешнем сезоне «Аль-Ахли» занимает пятое место в чемпионате Катара.
За сборную Венесуэлы Чансельор сыграл в десяти матчах.