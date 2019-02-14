Чансельор сменил «Анжи» на «Аль-Ахли»

Футбол 14 февраля 2019 13:21 Источник: ФК «Аль-Ахли» (Доха) Автор: Липкин Антон

Венесуэлец провел в России один год.

Защитник «Анжи» Джон Чансельор продолжит карьеру в катарском «Аль-Ахли», сообщает официальный сайт клуба из Дохи. Детали контракта 27-летнего венесуэльца не называются.

Напомним, Чансельор перешел в «Анжи» в январе прошлого года из эквадорского «Дельфина». В России он провел 17 матчей и забил один гол. В декабре сообщалось, что он написал заявление об уходе из клуба в связи с задолженностью по зарплате.

В «Аль-Ахли» Чансельор станет партнером бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Милана» Найджела Де Йонга.

В нынешнем сезоне «Аль-Ахли» занимает пятое место в чемпионате Катара.

За сборную Венесуэлы Чансельор сыграл в десяти матчах.