СМИ: Тульский «Арсенал» не смог договориться с ЦСКА о трансфере Макарова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол14 февраля 2019 13:46Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ: Тульский «Арсенал» не смог договориться с ЦСКА о трансфере Макарова

22-летний полузащитник уйдет в аренду в курский «Авангард».

Тульский «Арсенал» не смог договориться с ЦСКА о переходе полузащитника Александра Макарова. Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации издания, Макаров проведет остаток сезона в курском «Авангарде» на правах аренды.

Напомним, 22-летний футболист в этом сезоне не выходил на поле, так как восстанавливался от разрыва крестообразной связки колена.

После 24 туров ФНЛ «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Тамбова» на пять очков.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#макаров александр#фк арсенал тула#фк цска#фк авангард курск#Возможные трансферы#рпл#фнл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта