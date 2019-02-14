СМИ: Тульский «Арсенал» не смог договориться с ЦСКА о трансфере Макарова

22-летний полузащитник уйдет в аренду в курский «Авангард».
Тульский «Арсенал» не смог договориться с ЦСКА о переходе полузащитника Александра Макарова. Об этом сообщает Sport24.ru.
По информации издания, Макаров проведет остаток сезона в курском «Авангарде» на правах аренды.
Напомним, 22-летний футболист в этом сезоне не выходил на поле, так как восстанавливался от разрыва крестообразной связки колена.
После 24 туров ФНЛ «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Тамбова» на пять очков.