Томас Тухель: Янгу было совсем необязательно толкать Ди Марию - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 14:50Источник: Get French Football NewsАвтор: Липкин Антон

Томас Тухель: Янгу было совсем необязательно толкать Ди Марию

Аргентинца недоброжелательно встретили на «Олд Траффорд».

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался об эпизоде первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (0:2) на стадионе «Олд Траффорд», в котором защитник манкунианцев Эшли Янг толкнул аргентинца Анхеля Ди Марию.

«Ему повезло, потому что это было совсем не обязательно, – приводит Get French Football News‏ слова немца. – Он провел здесь много матчей и знает, что за полем есть небольшое ограждение. Ему не нужно было толкать Ди Марию на фанатов».

Напомним, на 40-й минуте Янг толкнул бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» в борьбе за уходящий мяч. Аргентинец не смог затормозить, вылетел за боковую линию и упал, задев металлическое ограждение перед трибуной.

По ходу матча болельщики хозяев освистывали каждое касание Ди Марии, который выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2014-2015 годах.

В матче в Манчестере полузащитник отметился двумя голевыми передачами.

Ответная игра пройдет 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

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