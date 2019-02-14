Слуцкий – о плохих результатах «Витесса»: Никакой паники, я же не 16-летняя девушка - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 14:54Автор: Сметанникова Дарья

Слуцкий – о плохих результатах «Витесса»: Никакой паники, я же не 16-летняя девушка

«Витесс» после 21 тура чемпионата Голландии занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПСВ на 26 очков.

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что не нервничает по поводу результатов команды.

«В моей карьере были сотни более сложных ситуаций, чем эта. Никакой паники. Какие для этого могут быть предпосылки? Я же не 16-летняя девушка. Я доверяю своей команде. У нас очень хороший коллектив. Мы должны улучшить наши последние результаты», - приводит слова российского специалиста Omroep Gelderland.

Напомним, Слуцкий подписал контракт на два года с «Витессом» в марте 2018 года. В последних пяти матча чемпионата Голландии команда россиянина одержала всего одну победу.

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