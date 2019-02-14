Агент Акуньи: Ничего не знаю о новом предложении «Зенита»

Футбол 14 февраля 2019 15:00 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья по-прежнему остается в сфере интересов «Зенита».

Агент Акуньи Пабло дель Рио признался, что ничего не знает о новом предложении «Зенита». Ранее сообщалось, что петербургский клуб готовит четвертое предложение по трансферу 27-летнего аргентинца.

«Ничего не знаю об этом предложении. У нас нет новостей о «Зените», - цитирует агента РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» отклонил предложение «Зенита» по 27-летнему аргентинцу в размере почти 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Акунья провел 29 матчей за «Спортинг», в которых забил один мяч и сделал шесть голевых передач. В составе сборной Аргентины защитник провел 16 матчей.