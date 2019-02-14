Борис Игнатьев: У «Краснодара» не должно возникнуть проблем в нападении в игре с «Байером» - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 15:12Источник: «RT на русском»Автор: Сметанникова Дарья

Борис Игнатьев: У «Краснодара» не должно возникнуть проблем в нападении в игре с «Байером»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Краснодара» против «Байера» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Лично мне нравится, как играет коллектив Мусаева. На мой взгляд, на данный момент именно у них лучше всех построена командная игра. Краснодарцы выделяются скоростью принятия решений, быстрой работой с мячом, да и физически они выглядят предпочтительнее других представителей РПЛ.

Футбол — это улица с односторонним движением. Здесь многое зависит от внутренних ресурсов и от того, как поведет себя соперник. Конечно, краснодарцы будут стремиться к контролю мяча, но все же подопечным Мусаева предстоит больше работать в обороне. «Байер» свежее, следовательно, немцы будут действовать в более атакующей манере. При этом у подопечных Мусаева также не должно возникнуть проблем в нападении. С этим у Краснодара» все отлично!», - цитирует Игнатьева «RT на русском».

Матч «Краснодар» - «Байер» состоится сегодня, 14 февраля, в 20:55 мск.

#игнатьев борис#фк краснодар#фк байер#лига европы#Футбол-Россия
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