Сергей Ташуев: «Байер» сегодня находится в хорошем состоянии, а «Краснодар» только вкатывается в сезон - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 16:25Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Спирин Дмитрий

Сергей Ташуев: «Байер» сегодня находится в хорошем состоянии, а «Краснодар» только вкатывается в сезон

Бывший наставник "Краснодара" Сергей Ташуев считает, что "быкам" выгодго проводить первый матч 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского "Байера" у себя дома.

- "Байер" сегодня находится в хорошем состоянии и достаточно успешен, а "Краснодар" только вкатывается в сезон. Поэтому будет сложный матч, и "горожанам" придется непросто. Мы не владеем большой информацией о зимних спаррингах "Краснодара" и не можем судить о его готовности на данный момент. Но команде нужно будет вытаскивать из себя все резервы и ресурсы, играть через характер и желание победить.

Если бы сразу после сбора в Испании пришлось лететь в Леверкузен, это было бы очень сложно психологически. А так – команда немножко побыла у себя дома в Краснодаре, на стадионе ее поддержат болельщики, будут хорошие эмоции. В домашней игре может сопутствовать удача, но надо еще добавить к ней качество футбола и результат, - цитирует Ташуева "Евро-футбол.ру".

Матч "Краснодар" - "Байер" начнется сегодня в 20:55 по московскому времени.

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