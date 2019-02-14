Максим Деменко: «Краснодар» может очень достойно выступить в матче с «Байером» - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 16:33Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Спирин Дмитрий

Максим Деменко: «Краснодар» может очень достойно выступить в матче с «Байером»

Бывший футболист "Спартака" и "Зенита" Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" - "Байер".

- Конечно, для хозяев игра будет тяжелой, но мне кажется, что "быки" выглядят очень достойно. Тем более, пишут, что у немцев не сыграют четыре ведущих футболиста. Отмечу, что этот матч для нашей команды знаковый – поддержка дома будет огромная. Все билеты были проданы за неделю. "Краснодар" может очень достойно выступить и, может быть, даже победить в этом матче, - цитирует Деменко "Евро-футбол.ру".

Матч "Краснодар" - "Байер" начнется сегодня в 20:55 по московскому времени.

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