Григорий Иванов: VAR и FAN ID? Клубы не могут выживать и одновременно развиваться при нынешнем финансовом положении

Футбол 14 февраля 2019 17:19 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

В «Урале» не готовы финансировать внедрение видеоповторов и паспорта болельщика.

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об идее введения в премьер-лиге систем VAR (видеоассистент рефери) и FAN ID (паспорт болельщика).

«Многие клубы премьер-лиги живут по средствам, помогать финансировать введение VAR и Fan ID сможет далеко не каждый, – приводит ТАСС слова Иванова. – Клубы не могут выживать и одновременно развиваться при нынешнем финансовом положении, я категорически против финансовой помощи со стороны клубов.

Лучше искать альтернативные варианты, чтобы привлечь болельщиков: сейчас очень много развлечений, нужно создать атмосферу для болельщиков вокруг стадиона».

Напомним, паспорт болельщика применялся во время чемпионата мира в России, а систему VAR используют в Лиге чемпионов и некоторых национальных чемпионатах в Европе.