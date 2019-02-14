Леонарду Жардим: Головин получил удар в кость, но связки не повреждены - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 17:31Источник: ФК «Монако»Автор: Липкин Антон

Леонарду Жардим: Головин получил удар в кость, но связки не повреждены

Полузащитник «Монако» приступил к индивидуальным тренировкам.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о восстановлении полузащитника Александра Головина, который в минувшее воскресенье из-за повреждения голеностопа был заменен в матче 24-го тура лиги 1 с «Монпелье» (2:2) на стадионе «Моссон».

«В четверг утром Александр прошел тест на тренировке, – приводит слова португальца официальный сайт «монегасков». – Я по-прежнему жду, как он продолжит восстановление.

Он получил удар в кость, но связки не повреждены. Мы будем следить за его состоянием. Сегодня он тренировался с бандажом».

Напомним, на 63-й минуте матча с «Монпелье» против 22-летнего полузащитника в подкате сыграл португалец Педру Мендеш. Через некоторое время Головин был вынужден попросить замену. В четверг он приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

«Монако», занимающий 18-е место в лиге 1, готовится к матчу 25-го тура чемпионата с «Нантом», который состоится 16 февраля на стадионе «Луи II».

В 21 матче за «Монако» Головин забил два гола и сделал две результативные передачи.

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