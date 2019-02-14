Банк ВТБ вернул себе контроль над московским «Динамо» - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 17:50Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Банк ВТБ вернул себе контроль над московским «Динамо»

Председатель Общества «Динамо» Владимир Стржалковский подвел итоги заседания организации.

Функционер заявил, что ФК «Динамо» Москва вновь переходит под контроль Банка ВТБ.

«Заседание прошло в конструктивном ключе, члены Президиума особо отметили работу Центрального совета по оптимизации расходов и повышению доходной части бюджета Общества. Впервые за эти годы дефицит бюджета Общества «Динамо» в 2018 году был перекрыт за счет дополнительных доходов и не потребовал займов и кредитов.

Что касается вопроса, по понятным причинам вызывающего повышенный интересе со стороны общественности, касающегося судьбы ФК «Динамо» (Москва), то решение по нему было ранее одобрено членами Попечительского совета и принято единогласно. Де-факто клуб переходит в ведение Управляющей компании «Динамо», входящей в группу «ВТБ», — цитирует Стржалковского пресс-служба клуба.

Отметим, что покупка контрольного пакета акций команды обойдется банку в один рубль.

#фк динамо москва#рпл#Футбол-Россия
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