Банк ВТБ вернул себе контроль над московским «Динамо»

Футбол 14 февраля 2019 17:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Председатель Общества «Динамо» Владимир Стржалковский подвел итоги заседания организации.

Функционер заявил, что ФК «Динамо» Москва вновь переходит под контроль Банка ВТБ.

«Заседание прошло в конструктивном ключе, члены Президиума особо отметили работу Центрального совета по оптимизации расходов и повышению доходной части бюджета Общества. Впервые за эти годы дефицит бюджета Общества «Динамо» в 2018 году был перекрыт за счет дополнительных доходов и не потребовал займов и кредитов.

Что касается вопроса, по понятным причинам вызывающего повышенный интересе со стороны общественности, касающегося судьбы ФК «Динамо» (Москва), то решение по нему было ранее одобрено членами Попечительского совета и принято единогласно. Де-факто клуб переходит в ведение Управляющей компании «Динамо», входящей в группу «ВТБ», — цитирует Стржалковского пресс-служба клуба.

Отметим, что покупка контрольного пакета акций команды обойдется банку в один рубль.