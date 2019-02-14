«Анжи» разгромил «Ангушт» в товарищеском матче - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 18:07Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

«Анжи» разгромил «Ангушт» в товарищеском матче

14 февраля в рамках тренировочного сбора в Кисловодске «Анжи» провел контрольный матч с «Ангуштом» из Назрани.

Встреча завершилась победой махачкалинского клуба со счетом 3:0.

Все голы были забиты в первом тайме. «Анжи» вышел вперед на 13-й минуте, когда Апти Ахъядов забил ударом головой после подачи с углового. Спустя 14 минут Хуан Лескано удвоил преимущество махачкалинцев в счете, поразив ворота «Ангушта» ударом с лета после прохода по флангу и подачи Тетрашвили. Перед перерывом Кулик ударом со штрафного довел счет до крупного.

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