Петр Чех: В матче с БАТЭ на бумаге мы фавориты, но должны доказать это на поле - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 18:09Источник: UEFA (УЕФА)

Петр Чех: В матче с БАТЭ на бумаге мы фавориты, но должны доказать это на поле

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился мнением о предстоящем первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против БАТЭ.

- Мы хорошо играли на групповом этапе, где было много сложных матчей. Против нас выходили хорошие команды. Например, выездной матч со «Спортингом» отнял много сил. Против «Ворсклы» тоже было трудно.

Конечно, в матче с БАТЭ на бумаге мы фавориты. Однако должны доказать это на поле. Нас ждут сложные 90 минут. БАТЭ регулярно играет в еврокубках, очень опытная команда. Нам будет непросто ее победить, - передает слова Чеха официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Борисове (Белоруссия) и начнется в 20:55 по московскому времени.

#лига европы#фк батэ#фк арсенал лондон
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