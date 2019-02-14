Губернатор сообщил о сокращении долга «Ростова» на 400 миллионов рублей - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 18:15Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

Губернатор сообщил о сокращении долга «Ростова» на 400 миллионов рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что прошлогодняя задолженность футбольного клуба «Ростов» сократилась на 400 млн рублей.

«Финансовые проблемы есть и будут всегда. Но есть тенденция — объем прошлогоднего долга сократился на 400 млн рублей. До 300 млн рублей — это та сумма, по которой мы должны решить вопросы. Другая история — это ритмичность и качество выплаты заработной платы.

Сейчас мы закрываем январскую смету и потом входим в ритмичное финансирование, но проблему бы эту с повестки дня я не снимал.

Вообще, коммерческая деятельность клуба стала более эффективной. И сегодня, даже продавая того или иного игрока, мы понимаем — это делается в интересах клуба», — приводит слова Голубева агентство ТАСС.

Ростовчане занимают седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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