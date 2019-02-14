Губернатор сообщил о сокращении долга «Ростова» на 400 миллионов рублей

Футбол 14 февраля 2019 18:15 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что прошлогодняя задолженность футбольного клуба «Ростов» сократилась на 400 млн рублей.

«Финансовые проблемы есть и будут всегда. Но есть тенденция — объем прошлогоднего долга сократился на 400 млн рублей. До 300 млн рублей — это та сумма, по которой мы должны решить вопросы. Другая история — это ритмичность и качество выплаты заработной платы.

Сейчас мы закрываем январскую смету и потом входим в ритмичное финансирование, но проблему бы эту с повестки дня я не снимал.

Вообще, коммерческая деятельность клуба стала более эффективной. И сегодня, даже продавая того или иного игрока, мы понимаем — это делается в интересах клуба», — приводит слова Голубева агентство ТАСС.

Ростовчане занимают седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.