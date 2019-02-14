«Монако» официально объявил об уходе Васильева с поста вице-президента клуба

Футбол 14 февраля 2019 19:16 Источник: ФК «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев покидает свой пост, об этом сообщил президент клуба Дмитрий Рыболовлев.

«За шесть лет работы Вадима Васильева в ФК «Монако» мы вместе проделали большой путь. Было много успехов: клуб пять раз поднимался на подиум, впервые за 17 лет выиграл Лигу 1 и доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Но за последний год были допущены и серьезные ошибки, которые привели к худшим за семь лет спортивным результатам.

С недавнего времени мне пришлось активно разбираться с проблемами клуба. Я принял ряд сложных, но, на мой взгляд, необходимых решений. В частности, я сам позвонил Леонарду Жардиму - извинился перед ним за допущенную в октябре ошибку, попросил его вернуться и возглавить команду. Я одобрил все его предложения о приобретении новых игроков во время зимнего трансферного окна.

Настало время перемен. Изменения затрагивают не только состав команды, но и руководство. Я принял очень трудное для меня решение освободить Вадима Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Я очень благодарен Вадиму за все, что он сделал для нашего клуба, и желаю ему всего самого доброго.

Планирую вынести на рассмотрение совета директоров ФК «Монако» 22 февраля новую кандидатуру на посты вице-президента и генерального директора клуба.

ФК «Монако» не первый раз оказался в кризисной ситуации. Семь лет назад нам удалось вывести клуб из того положения, в котором он находился. Мы будем стремиться повторить тот успех. Это сложно, но я лично буду прилагать максимум усилий для этого и, уверен, что с обновленной управленческой командой мы добьемся поставленных целей!» – приводит слова Рыболовлева пресс-служба «Монако».

Напомним, что Васильев стал вице-президентом «Монако» в 2013 году. В это время клуб вышел из второй французской лиги в первую и в том же сезоне занял второе место. В следующем сезоне (2014/15) клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.